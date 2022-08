Verso Bari-Spal: nuovo pienone al San Nicola? Ricci squalificato, ecco anticipi, posticipi e Coppa Italia fino al 19 ottobre

Il Bari sta meravigliando: imbattuto, con cinque punti in classifica e già in zona playoff. Scontato che tali risultati possano portare ad un nuovo exploit di pubblico sabato prossimo: gli abbonamenti hanno raggiunto quota 7.300, la prevendita è partita ieri a ritmo spedito. In vista del match contro la Spal, intanto, è arrivata la squalifica per una giornata a Giacomo Ricci, espulso domenica scorsa a Perugia.

La Lega di serie B, intanto, ha reso noto il programma degli anticipi ed i posticipi fino alla nona giornata di andata. I Galletti saranno sempre impegnati di sabato: il 3 settembre alle 14 contro la Spal, il 10 alle 14 a Cosenza, il 17 a Cagliari, sempre alle 14. Quindi, si osserverà la sosta per gli impegni delle nazionali e si riprenderà l’1 ottobre con Bari-Brescia alle 14, l’8 trasferta a Venezia alle 14, il 15 gara interna contro l’Ascoli alle 16,15. Seguirà l’intermezzo di Coppa Italia: mercoledì 19 ottobre i pugliesi saranno impegnati nei sedicesimi al Tardini di Parma alle 18, in gara ad eliminazione diretta, con diretta su Italia Uno: in caso di passaggio del turno, i biancorossi agli ottavi se la vedrebbero in trasferta con l’Inter, a gennaio 2023.

© Riproduzione riservata