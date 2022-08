Il Lecce a Napoli questa sera tenta l'impresa. Le probabili formazioni

Perchè no. Le partite si giocano sul campo e non sulla carta. Napoli favorito, ma occhio a questo Lecce che ha tanto da recriminare e deve ricevere tanto dalla fortuna che gli è mancata nelle prime gare di campionato dove gli uomini di Baroni hanno raccolto solo un punto. Questa sera si tenterà l'impossibile, e non è detto che il "Maradona" possa regalare emozioni particolari ai tifosi giallorossi.

Napoli-Lecce: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Pongracic, Gonzalez, Colombo, Gallo, Strefezza, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Samooja, Umtiti, Rodriguez.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

GUARDALINEE: Lo Cicero e Palermo.

