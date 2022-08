Bari, esplode la "Cheddira mania": e se andasse ai mondiali?

Si può tranquillamente chiamare "Cheddira mania". Bari si riscopre pazza per il suo attaccante, autore di ben sette gol nel primo mese della stagione. Il 24enne italo-marocchino ha colpito cinque volte in Coppa Italia e due in campionato, sciorinando prestazioni di altissimo livello, come se la serie B gli calzasse più a pennello rispetto alle categorie inferiori che hanno contraddistinto la sua dura gavetta. Il ragazzo nato a Loreto sembra quindi sul punto della piena esplosione. Le sue prodezze non sono passate inosservate agli occhi di qualche club di serie A: l'Atalanta, ad esempio, ha cominciato ad osservarlo con attenzione. Ma c'è chi lo guarda anche in ottiche differenti. È il caso del Marocco che sta monitorando attentamente Cheddira nelle ultime settimane, valutandone addirittura l'impiego ai prossimi mondiali del Qatar. Cheddira è in possesso della doppia nazionalità e sarebbe quindi convocabile senza intoppi burocratici. Sarebbe, però, senza dubbio un bel problema per il Bari che dovrebbe rinunciarci per oltre un mese. Il giovane attaccante, tuttavia, non ha scelto il suo futuro. È nato a Loreto e, nonostante le origini, si sente completamente italiano. Una scelta in tal senso pregiudicherebbe qualsiasi prospettiva in azzurro. E a 24 anni perché precludersi un sogno così bello? Forse al momento sembra di guardare troppo in alto, ma non è un mistero che la nazionale abbia enormi lacune in attacco. E Walid potrebbe tornare molto utile se manterrà le attuali promesse. In fondo, per come sta giocando, tutto sembra davvero possibile.

