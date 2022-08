Oggi Lecce-Empoli, mister Baroni vuole i primi tre punti

A caccia della prima vittoria in questa Serie A. Marco Baroni, tecnico del Lecce, sprona i suoi per la sfida di oggi con l’Empoli: "Per noi è una partita fondamentale, contro un’avversaria collaudata e con una precisa identità di gioco. Servirà coraggio e determinazione, oltre alle nostre, idee. E poi possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico: il fatto che lo stadio sia pieno, dimostra che per loro l’Empoli vale quanto la Juventus o l’Inter, a noi il compito di onorare l’impegno”.

Poi su Umtiti: “Al suo arrivo ha fatto notare un’emozione autentica, ha portato sentimento e passione per questo sport. L’importante ora è non addossargli pressioni, deve lavorare e la sua condizione la valuteremo con il passare dei giorni. Ma già ieri abbiamo avuto risposte importanti durante l’allenamento”.

