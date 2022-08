Bari corsaro, tre punti d'oro in casa del Perugia

Perugia-Bari 1-3

Perugia (3-5-2): Gori 6, Sgarbi 3, Angella 4, Curado 5; Casasola 5,5, Luperini 5,5, Vulic 5,5 (40' st. Matos s.v.), Kouan 5 (28' st. Santoro 5,5), Dell’Orco 5,5 (1' st. Lisi 5,5); Strizzolo 6 (18' st. Di Serio 5,5), Olivieri 4,5 (18' st. Melchiorri 6). (Furlan, Moro, Righetti, Vulikic, Angori, Paz, Baldi, Giunti). All. Castori.

Bari (4-3-1-2): Caprile 8,5, Pucino 6, Terranova 5,5, Di Cesare 5,5, Ricci 4, Maita 6,5 (40' st. Mallamo s.v.), Maiello 5,5, Folorunsho 7 (40' st. Benedetti s.v.); Bellomo 6 (13' st. D'Errico 6,5); Antenucci 6,5 (25' st. Dorval 6), Cheddira 7. (Frattali, Polverino, Zuzek, Bosisio, Gigliotti, Botta, Galano, Cangiano, Ceter). All. Mignani.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Marcatori: 10' Folorunsho (B), 9' st. Cheddira (B), 12' st. Strizzolo (P), 25' Antenucci (B).

Note: al 5' Caprile (B) para un rigore ad Olivieri (P). Espulsi: 18' st. Sgarbi (P) per doppia ammonizione, 20' st. Ricci (B) per doppia ammonizione. Ammoniti: Dell'Orco, Kouan (P), Ricci (B).

Prima vittoria in campionato per il Bari. I biancorossi si impongono per 3-1 a Perugia in una gara "pazza" e ricca di colpi di scena. I biancorossi confermano il piglio ed il coraggio di prendere iniziativa su qualsiasi campo, ma continuano a concedere molto in difesa: non a caso, il migliore in campo è il portiere Caprile. Che indirizza subito le sorti del match parando dopo 5' un rigore concesso per fallo di Maiello su Olivieri e fallito dallo stesso attaccante perugino. Immediata la reazione dei Galletti che al 9' passano in vantaggio cin una splendida azione rifinita da Maita e concretizzata dal preciso rasoterra di Folorunsho. Il Perugia attacca, Caprile è ancora miracoloso deviando sulla traversa un colpo di testa di Angella. Nella ripresa, altra girandola di emozioni: al 9' Angella scivola spianando la strada a Cheddira che supera Gori e segna il 2-0. Passano tre minuti e Strizzolo di testa riapre la contesa: 1-2. Al 18' il Perugia resta in dieci: Sgarbi allarga il gomito su Cheddira e rimedia il secondo giallo che vale l'espulsione. Stessa sorte tocca al 20' a Ricci che rimette le squadre in parità numerica. Al 25' il Bari cala il tris: D'Errico spiana la strada ad Antenucci che non fallisce davanti a Gori. C'è ancora tempo per un palo di Casasola e un altro super intervento di Caprile. Ma poi i Galletti non soffrono più. Primo successo, 5 punti in tre partite e piena zona playoff: per il Bari è una serata magica.

