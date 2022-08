Barletta, riapre lo stadio Cosimo Putilli

Dopo oltre sette anni di attesa, lo stadio Cosimo Puttilli di Barletta riaprirà ufficialmente sabato 10 settembre con il Mennea day, manifestazione di atletica leggera per giovani e giovanissimi organizzata dal Gruppo sportivo Avis.

Il ritorno del calcio avverrà domenica 11 settembre, in occasione del match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie D fra Barletta e Molfetta.

In ogni caso sarà una riapertura parziale, limitata a tribuna e le curve, mentre per quello che riguarda la gradinata ci sarà da attendere l'ultimazione dei lavori resisi necessari dopo il sopralluogo dello scorso maggio da parte dei tecnici della Lega di serie D, che accertarono persistenti carenze che il Comune di Barletta sta progressivamente sanando.

