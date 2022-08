Bari sul campo del Perugia a caccia della prima vittoria

Un classico della serie B. Perugia e Bari si affrontano per la 47esima volta in totale, la 35esima in cadetteria, escludendo i sei confronti in A e i sei in Coppa Italia. Bilancio a favore dei biancorossi con 21 vittorie, mentre 14 sono i pareggi e 11 le affermazioni umbre. La situazione è favorevole ai Galletti anche in trasferta: ben nove sono i successi fuori casa, con dieci pareggi e sei sconfitte. Al 10 settembre 1933 risale il primo confronto tra le squadre, in serie B: si giocò a Bari e i Galletti si imposero 2-0 con reti di Ferrero e Marchionneschi. L’ultimo confronto in casa del Grifone, invece, è del 16 dicembre 2017, con successo biancorosso per 3-1 con gol di Galano, provvisorio pareggio di Di Carmine e reti pugliesi di Nenè e ancora Galano. L’ultimo pareggio a Perugia è del 30 aprile 2016, per 0-0, mentre per ritrovare un successo casalingo umbro bisogna risalire al 12 agosto 2012, in Coppa Italia, per 4-1, ai tempi supplementari: Clemente e Albadoro hanno siglato l’1-1 nei tempi regolamentari, quindi Ciofani e la doppietta di Ayres decisero i supplementari.

Entrambe le formazioni sono caccia del primo successo stagionale: i pugliesi, a quota due punti, hanno collezionato due pareggi, impattando 2-2 a Parma e 1-1 al San Nicola con il Palermo. Proprio i siciliani hanno battuto il Perugia al primo turno 2-0, mentre i Grifoni la scorsa settimana hanno pareggiato al Curi con il Parma, incamerando il primo punto in classifica.

Quarta maglia con un inedito bianco-blu

Si alza il sipario sulla quarta maglia della stagione 2022/23 che i galletti sfoggeranno al "Renato Curi" nella sfida di domani.

La presenza delle strisce sulla maglia, insieme all’utilizzo del colore blu, caratterizzano il quarto kit in un modo inedito e inusuale. Un inno alla gloriosa storia del calcio a Bari, un omaggio a tre stagioni che hanno segnato la storia del calcio cittadino: la stagione 1922/23, di cui si celebra il centenario, in cui la città di Bari ha fatto il suo esordio in un campionato ufficiale; la stagione 1927/28, ultima stagione con i colori bianco e blù, con cui ottiene la prima promozione in Divisione Nazionale, e la stagione 1989/90, in cui il Bari lancia una quarta maglia celebrativa per la promozione in Serie A e vince il suo primo e unico trofeo, la Mitropa Cup.

I tessuti sono ultra leggeri e la tecnologia Kombat™ System offre ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.

© Riproduzione riservata