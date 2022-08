Il Foggia blinda Petermann e prolunga il contratto con il centrocampista

Ancora insieme per un biennio: il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver prolungato il contratto per il diritto alle prestazioni sportive di Davide Petermann fino al 30 giugno 2024. Faro di centrocampo, Petermann è uno dei pupilli della tifoseria rossonera. Soddisfazione per i tifosi rossoneri alla notizia del rinovo.

Intanto ieri amichevole con il Manfredonia (Eccellenza pugliese) con i rossoneri che hanno vinto per 4-3. E' stato un Foggia dal doppio volto, Di Pasquale e soci nella prima frazione di gioco hanno dato la possibilità ai sipontini di andare a rete, poi nella ripressa è stata tutta un'altra squadra con un Foggia più pimpante e capace di creare numerose occasioni

