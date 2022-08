Umtiti-Lecce, è quasi fatta. Il Barcellona lo lascia fuori rosa per cederlo ai salentini

Ormai siamo alle battute finali: Umtiti-Lecce si farà tanto che il Barcellona ha lasciato fuori rosa il calciatore per poterlo cederlo ai salentini. Per il Lecce sarebbe un vero e proprio colpo di mercato anche dal punto di vista economico. Ad oggi Samuel Umtiti è l’unico tra i blaugrana fuorirosa a non essere stato convocato per l’amichevole di extra lusso con il Manchester City in programma stasera.

Il Lecce, però, vuole strappare il colpo alle sue condizioni e la strada è quella giusta. Stando all’ultima intesa, lo stipendio verrà pagato dai catalani mentre i salentini dovranno corrispondere solo alcuni bonus in base alle presenze del calciatore. Proseguendo così, da oggi ogni giorno può essere buono per definire lo sbarco del centrale in Italia.

