Il Bari vuole rinforzarsi in attacco: il sogno è Gytkjaer del Monza

Il Bari punta sempre Christian Gytkjaer per rinforzare l'attacco: non si abbandona la speranza che il Monza intervenga ancora in attacco liberando anche in extremis il 32enne danese che, in caso di partenza, avrebbe assicurato priorità al club biancorosso rispetto ad altre pretendenti. Ma è scontato che occorra avere pronte alcune alternative: troppo importante coprire a dovere il ruolo del centravanti con un elemento abile nel gioco aereo e fisicamente strutturato. Oltre i sondaggi per Eddie Salcedo (20 anni, dell’Inter) e per il polacco Adrian Benedyczak (21enne del Parma), ci sarebbe una pista dall’estero. In particolare, sarebbe stato seguito Tim Kleindienst, 26 anni, tedesco tesserato per l’Heidenheim, compagine che milita nella serie B teutonica. Gigante di 184 centimetri, nell’ultima stagione ha segnato 18 reti, nel 2019-20 14, in mezzo una parentesi meno fortunata in Belgio, con una sola rete al Gent. Nell’attuale torneo ha cominciato con due gol in quattro gare. Potrebbe essere una pista : d’altra parte, Polito ha già dimostrato di seguire con attenzione il mercato estero.

