Lecce, Baroni dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Berardi ha fatto la differenza"

Altra partita, altro rammarico. Il Lecce, pur giocando a testa alta prima con l'Inter e poi con il Sassuolo, raccoglie solo complimenti e nessun punto in classifica. Il tecnico Baroni sa bene che la sua squadra deve eliminare qualche errore di troppo sia in difesa che in attacco.

"Resto comunque soddisfatto - dice il tecnico dei salentini -. Abbiamo concesso un pochino troppo palleggio non correndo grandi rischi. Quando entriamo in area non entriamo con quella cattiveria che occorre per mettere dentro il pallone. Troppi errori tecnici, anche nei cross, ma la squadra mi è piaciuta. Sono queste le cose da correggere ma la prestazione della squadra è stata convincente"

E poi ancora. "Dobbiamo migliorare nel verticalizzare con più velocità, spostando il gioco con più velocità, ma quello che mi interessa è che la squadra ha dato tutto, con convinzione, con determinazione, tenendo bene il campo e questa è una buona base su cui lavorare - conclude Baroni -. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà ma non ci spaventano. Abbiamo una salita ripidissima ma con questo atteggiamento la possiamo scalare"

© Riproduzione riservata