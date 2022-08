Bari, ultimi dieci giorni di mercato: Zuzek subito, scambio Ciano-Marras?

Scattano gli ultimi dieci giorni di mercato. E dovranno essere ricchi di novità per il Bari che ha bisogno di almeno tre innesti di spessore, nonché di sfoltire la rosa di almeno nove elementi, se non di più. Un’operazione, in realtà, è già virtualmente conclusa: Zan Zuzek è stato prelevato dal Koper (poco meno di 300mila euro l’esborso) ed entro domani dovrebbe sbarcare in Puglia. Il 25enne difensore sloveno andrà a rafforzare la batteria dei centrali. L’altra idea che sta prendendo corpo è uno scambio con il Frosinone per portare in biancorosso Camillo Ciano e ai ciociari Manuel Marras. L’affare avrebbe tutti i presupposti per andare in porto: il 32enne fantasista sente di aver concluso il suo lungo percorso con il club laziale, mentre il 27enne ligure ha sempre tenuto il Frosinone in testa alle sue preferenze, rinunciando ad altre destinazioni (Ascoli e Como su tutte).

L’eventuale arrivo di Ciano non pregiudicherebbe quello di un centravanti, elemento peraltro imprescindibile per rinforzare una prima linea bisognosa di una punta strutturata sul piano fisico. Christian Gytkjaer resta in cima alle preferenze, ma il 32enne danese vorrebbe restare al Monza che, a sua volta, non ha premura di cederlo. Ci sarebbe una pista alternativa che il direttore sportivo Ciro Polito sta seguendo sottotraccia. Ad ogni modo, sono stati sondati sia Eddie Salcedo (20 anni, di proprietà dell’Inter, reduce dal prestito allo Spezia), sia Adrian Benedyczak (21 anni polacco, del Parma): sarebbe un cambio di strategia passando da un elemento esperto come Gytkjaer ad un eventuale emergente, ma in questa fase del mercato nulla va escluso.

© Riproduzione riservata