Incredibile ma vero. Il Lecce a un passo da Umtiti del Barcellona

Un colpo davvero clamoroso: Samuel Umtiti è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lecce. Il difensore campione del mondo nel 2018 con la Francia sarebbe pronto a passare dal Barcellona al club giallorosso in prestito. Il diesse salentino Pantaleo Corvino è in contatto con il Barcellona per definire l’affare del centrale francese. Il classe ’93, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è così ad un passo dal Lecce dopo essere stato cercato da diversi club italiani.

Cresciuto nelle giovanili del Lione, in prima squadra ha conquistato una Supercoppa ed una Coppa di Francia. Nel 2016 si è poi trasferito al Barcellona per 25 milioni di euro, con cui ha messo a referto ben 133 presenze e vinto 2 campionati, 3 Supercoppe e 3 Coppe di Spagna. Nel mondiale di Russia risultò decisivo giocando titolare nella difesa di Deschamps.

