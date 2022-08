Il Lecce perde con il Sassuolo, ma a testa alta

Sassuolo-Lecce 1-0

Marcatore: 40' pt Berardi

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6.5, Ferrari 6, Rogerio; Frattesi 5.5 (35' st Harroui sv), Maxime Lopez 6.5, Matheus Henrique 6 (18' st Thorstvedt 6); Berardi 7, Pinamonti 5 (18' st Defrel 5.5), Kyriakopoulos 6 (50' st Ayhan sv). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Ruan, Defrel. Allenatore: Dionisi 6.

Lecce (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Blin 5.5, Baschirotto 5, Gallo 5.5; Bistrovic 6 (25' st Helgason 5.5), Hjulmand 6, Gonzalez 5 (35' st Askildsen sv); Strefezza 5.5 (45' st Listkowski sv), Ceesay 5 (35' st Colombo sv), Di Francesco 5 (1' st Banda 6). In panchina: Bleve, Brancolini, Tuia, Frabotta, Ciucci, Volkerling Persson, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Baroni 5.5.

Arbitro: Colombo di Como 6.

Note: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Matheus Henrique, Berardi, Rogerio, Gonzalez, Frattesi, Toljan. Angoli: 5-4. Recupero: 2', 5'.

Anche nella seconda uscita stagionale nella massima serie, dopo la sconfitta di misura con l'Inter nella prima giornata, i giallorossi di Barone tengono testa al Sassuolo con un solo gol di scarto siglato da Berardi a fine primo tempo. Nella ripresa, infatti, i salentini hanno cercato in piú occasioni di agguantare la parità. Ennesima battuta d'arresto per i salentini e ancora tanto rammarico.

