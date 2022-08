Bari, un pubblico da serie A: sancito il primato dell'era De Laurentiis

Uno spettacolo da serie A, un pubblico da grandi competizioni, nel "San Nicola" rinnovato come i tempi belli degli anni '90. Bari-Palermo è stata immediatamente una delle cartoline della serie B 2022-23. Il dato è eloquente: 35.377 spettatori, tra i quali poco più di un centinaio da Palermo. I baresi hanno risposto alla chiamata della squadra del cuore, hanno confermato ancora una volta la loro fame di calcio. La serie B significa recuperare un pizzico della dignità perduta in questi quattro anni trascorsi tra serie D e C ma non può che rappresentare un punto di partenza. Perché la cadetteria non è e non sarà mai la categoria nella quale una città metropolitana così passionale potrà sentirsi a casa.

L'affluenza del match con i rosanero segna il record assoluto della gestione De Laurentiis. Infranto il primato della precedente stagione quando ancora Bari - Palermo dello scorso 24 aprile segnò il record per la serie C 2021- 222 con 25.872 spettatori. Impressionante in particolare è il dato dei tagliandi venduti: oltre 18mila. Stenta invece a decollare la campagna abbonamenti. Al momento le tessere sottoscritte sono 6.996, lontano il traguardo prefisso dal presidente Luigi De Laurentiis che auspicava almeno diecimila abbonati. Allo stesso modo è lontano il primato di abbonati in B stabilito nel 2015/16 con 11.026 tessere. Restano ancora due settimane in cui sarà aperta la campagna abbonamenti: tale quota potrà ancora essere raggiunta. Ma per riuscirci occorre accelerare sul mercato, regalare alla città almeno tre colpi di spessore. Perché un pubblico così merita quantomeno di competere per i play-off. Se la città vedrà lo sforzo da parte della società non c'è alcun dubbio: risponderà ancora presente.

