Lecce, Di Mariano ceduto al Palermo: il siciliano ritorna a casa

L'Us Lecce annuncia ufficialmente la cessione di Francesco Di Mariano al Palermo. Il giocatore è a Palermo per sostenere le visite mediche. Trequartista esterno in grado di giocare anche sotto punta, Di Mariano si è affermato negli anni come una delle ali più talentuose della serie B, categoria nella quale ha conquistato due promozioni consecutive negli ultimi anni, con le maglie di Venezia e Lecce.

Il classe 1996 approda dunque nella sua città natale, dove ritrova mister Corini, con cui ha condiviso l'esperienza a Novara nella stagione 2017/2018. Ecco il comunicato della società. "L'Us Lecce comunica di aver raggiunto l'accordo con il Palermo Fc relativo alle cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Mariano. Il giocatore è a Palermo per sostenere le visite mediche".

