Lecce, altro colpo: dal Rostov arriva Mathias Normann

Continua a mettere colpi importanti il Lecce che si assicura le prestazioni di Mathias Normann dal Rostov: centrocampista norvegese (classe ’96), che quest’anno ha giocato con gli inglesi del Norwich City, collezionando 16 presenze e 1 gol. Inoltre, ha rappresentato il suo Paese, con la maglia delle nazionali Under 17, 18 e 21. Arriva in giallorosso con la formula del prestito.

Mercato aperto in attesa dell’arrivo di un difensore centrale. Che il Lecce avesse le idee chiare lo si sapeva: basta scorrerne la rosa per farsi un’idea. Eppure la qualità non basta, soprattutto in Serie A. Serve una giusta interpretazione di una categoria aspra, che rivela spesso sorprese, spesso incomprensibile. Vincere per trovare punti salvezza, a tutti i livelli, è affar complesso. Vi riesce chi impara a calarsi nella parte come si deve. Un compito che, finora, Baroni e compagni sanno alla perfezione. Ed in effetti si è creato un ambiente positivo, dove tutti sanno bene qual è il loro compito.

© Riproduzione riservata