Bari, quanti esuberi: nove calciatori in cerca di squadra

Il Bari è ancora gravato di diversi calciatori in uscita. Il più vicino all’addio è De Risio, nel mirino della Turris. Di Bianco si è parlato con il Monopoli, visto che il Cerignola non ha proseguito l’interesse per il 35enne napoletano. La società dauna, invece, non ha dubbi su Daniele Paponi: l’attaccante si starebbe convincendo ad accettare il trasferimento all’ambiziosa neopromossa, ma alcuni aspetti contrattuali vanno sistemati. Marras aspetta un cenno dal Frosinone che aveva mostrato interesse: i ciociari guardano anche Galano per il quale potrebbe essere imbastito uno scambio con Camillo Ciano. Su Scavone, infine, c’è un ritorno di fiamma del Novara.

Toccherà anche a Guillaume Gigliotti lasciare i Galletti: sul centrale francese, si sono mossi un paio di club di B e diverse società di C. In partenza pure Antonio Mazzotta che sarà rimpiazzato da un terzino over: la caccia è aperta su un mancino che funga da alternativa a Ricci. Cercano squadra pure Celiento e Perrotta.

