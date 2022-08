Prestito della Juventus al Foggia: ecco il difensore Leo

Il Foggia ha raggiunto l’accordo con la Juventus Under 23 per il prestito del terzino destro Daniel Leo, nato a Lugano, in Svizzera, il 19 settembre 2001. Il difensore italo-svizzero ha cominciato la sua carriera giovanile nel Team Ticino, per poi passare nel 2019 alla Juventus Primavera. Nelle ultime 2 stagioni ha giocato nella Juventus Under 23 dove ha collezionato 26 presenze e 3 assist.

Al Foggia restano ancora da sistemare alcuni ruoli e nello specifico un terzo portiere, un trequartista o attaccante esterno sinistro che dovrà rimpiazzare adeguatamente Curcio e un centravanti per il quale, secondo le ultime voci di mercato, si starebbe seguendo con interesse Alessandro Marotta del Modena e Adriano Montalto della Reggina

© Riproduzione riservata