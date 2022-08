Baroni e la beffa con l'Inter: “Il Lecce meritava, identità importante”

Ci è rimasto davvero male, pensava di portare a casa un punto pesante per la propria causa, poi quel gol beffa a pochi minuti dalla fine che ha permesso all'Inter di battere il suo Lecce (2-1). Marco Baroni, allenatore del Lecce, è rammaricato per il risultato finale contro la corazzata Inter ma è ottimista alla luce della prestazione della sua squadra.

Peccato per la rete di Denzel Dumfries nel finale: "Una grande prestazione dei miei - ammette -. La squadra ha fatto bene e faccio i complimenti ai ragazzi. Rimane la prestazione che serve per costruire l'identità". Poi sul pubblico. "Da brividi - rimarca Barone -, grazie a tutti per l'incitamento e il calore per i ragazzi. Il rammarico è forte. "Nel calcio occorre anche un pizzico di fortuna. Nell'ultima palla non ne abbiamo avuta, eppure abbiamo avuto anche il pallone per andare in vantaggio".

© Riproduzione riservata