Bari a caccia di un difensore centrale, sondato il terreno per Zan Zuzek

Il Bari punta dritto Zan Zuzek. Il difensore centrale sloveno potrebbe essere il prossimo colpo biancorosso. Un’idea tornata prepotentemente d’attualità in queste ore, ma che, in realtà, è impostata già da inizio mercato. 25 anni, nato a Lubiana e cresciuto nel Domzale, Zuzek è ora in forza al Koper: gran fisico e piede educato, può giocare da centrale puro o da mediano davanti alla difesa, ha militato in tutte le selezioni giovanili slovene, ma non ancora in nazionale maggiore. Il direttore sportivo Ciro Polito lo ha seguito a lungo e bloccato già da oltre un mese: l’arrivo di Vicari aveva poi rallentato l’operazione, ma le difficoltà riscontrate in retroguardia stanno spingendo verso la chiusura dell’affare. Facile, però, che esca un elemento finora non in predicato di cessione: il maggiore indiziato parrebbe Gigliotti, considerato che gli altri posti in lista disponibili dovranno essere appannaggio di un terzino, di un centrocampista e di un attaccante.

