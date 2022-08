Lecce a testa alta con la corazzata Inter. Sconfitta in pieno recupero

LECCE-INTER 1-2

RETI: 2′ Lukaku (I), 48′ Ceesay (L), 90+4′ Dumfries (I)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin (21′ Blin), Baschirotto, Gallo, Bistrovic (74′ Listkowski), Hjulmand, Gonzalez (74′ Helgason) – Strefezza, Ceesay (63′ Colombo), Di Francesco (74′ Banda). A disp. Bleve, Brancolini, Di Mariano, Frabotta, Ciucci, V. Persson, Berisha, Lemmens, Rodriguez. All. Marco Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar (87′ Correa), De Vrij, Dimarco; Darmian (67′ Dumfries), Barella, Brozovic (57′ Mkhitaryan), Calhanoglu (67′ Dzeko), Gosens (57′ Bastoni); Lukaku, Lautaro. A disp. Cordaz, Onana, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti, Fontanarosa. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna (Mondin-Rossi; IV Marcenaro; VAR Banti-Paganessi).

NOTE: Terreno scivoloso per le abbondanti piogge cadute sino a poco prima dell’inizio dell’incontro. Ammoniti: Baschirotto, Blin, Colombo (L), Brozovic, Darmian (I). Rec.: 4′ pt, 4′ st. Spettatori: 25.350.

Sconfitto a testa alta il Lecce nel debutto nella massima serie. I giallorossi hanno lottato dal primo all'ultimo minuto cedendo la posta in palio in pieno recupero. Amaro in bocca per i ragazzi di Barone che ai punti avrebbero meritato almeno il pareggio.

