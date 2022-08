Il Foggia è tornato a casa: allenamenti davanti ai tifosi. Si punta un nuovo attaccante

Ripresa degli allenamenti dei rossoneri sul sintetico del Campo Figc di Foggia in Piazza Achille Giannini. Agli ordini di Roberto Boscaglia si sono ritrovati i calciatori che hanno svolto la prima seduta di allenamento in terra foggiana dopo la parentesi del ritiro pre campionato in Friuli. Tanta corsa e tattica per Curcio e compagni che lavoreranno in gruppo sino a domenica, prima della prevista sosta di Ferragosto per poi ritrovarsi mercoledì 17 agosto.

Intanto sul fronte trattative un nome nuovo è stato accostato nelle ultime ore al Foggia. Pare che ci sarebbe un interessamento per Adriano Montalto, attaccante, classe ’88, nativo di Erice, alla Reggina nelle ultime tre stagioni di serie B. Bari, Cremonese, Venezia, Juve Stabia, Trapani e Ternana tra le tappe più importanti della sua carriera. E proprio in Umbria la sua migliore stagione 2017-2018 con 20 reti in 34 presenze.

© Riproduzione riservata