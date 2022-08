Il Bari e il Comune all'insegna della solidarietà: 100 accrediti per i disabili al San Nicola

Il Bari apre lo stadio alla solidarietà. Per la stagione 2022-23, infatti, sono stati riservati 100 accrediti gratuiti a persone con disabilità. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari: le istanze dovranno essere presentate entro il 31 agosto. In particolare, possono fare domanda coloro cui è stata certificata un’invalidità civile al 100%, con cecità assoluta, sordità assoluta, nonché i grandi invalidi sul lavoro che abbiano un punteggio del 100% sul modello 69. Per avere titolo all’ingresso gratuito è, inoltre, necessario essere residenti nel Comune di Bari e avere un reddito Isee non superiore a 12.500 euro. Chi presenta necessità certificate di accompagnamento potrà richiedere un accredito aggiuntivo, da intestare al proprio accompagnatore. La graduatoria sarà formulata in funzione del reddito, utilizzando l’ordine di arrivo solo a parità di reddito.

© Riproduzione riservata