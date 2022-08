Lecce: dal Verona arriva il centrale turco Mert Cetin

Mert Cetin è un nuovo calciatore del Lecce. Ad annunciarlo è il club giallorosso. Il giocatore turco classe 1997 è pronto a indossare la maglia giallorossa. La società ha sottoscritto un accordo a titolo temporaneo con diritto di riscatto per le prestazioni del giocatore che lo scorso anno è sceso in campo in sole due occasioni con la maglia della formazione scaligera.

Altro colpo di Corvino e Trinchera che hanno ingaggiato il difensore Mert Cetin, 25enne di proprietà dell’Hellas Verona. Cetin, che sembrava destinato a rientrare in patria, al Besiktas, continuerà invece a giocare in Italia, nel Lecce. In Serie A ha giocato pure nella Roma, 6 presenze nella stagione 2019-2020, mentre negli ultimi due campionati con l’Hellas Verona ha collezionato 9 presenze. A gennaio di quest’anno è passato in prestito al Kayserispor dove ha collezionato 10 presenze.

