Da Verona a Cagliari: ecco il cammino del Bari fino al 17 settembre

Il Bari fa rotta su Verona. La squadra biancorossa sta preparando la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia, in programma domenica alle 18 (diretta su Italia Uno) in casa dell’Hellas. Sarà la prima volta nell’era De Laurentiis che i Galletti incrociano una formazione di serie A. L’obiettivo è provare ad avanzare ancora nella competizione, nonostante l’arduo confronto con un club di categoria superiore: nell’unica partecipazione nella Coppa “dei grandi” del nuovo corso societario, l’avventura si è spinta non oltre il secondo turno, con l’eliminazione per mano della Spal nell’edizione 2020-21.

In caso di qualificazione ai 16esimi di finale, il Bari sfiderà (sempre fuori casa) la vincente dell’incontro tra Salernitana e Parma. La Lega di serie B, intanto, ha reso noto il programma dalla quarta alla sesta giornata. Antenucci e compagni, dunque, dopo il match d'apertura del campionato con il Parma (in anticipo venerdì 12 alle 20,45), giocheranno ancora in anticipo, venerdì 19, in casa con il Palermo alle 20,45, quindi domenica 28 a Perugia alle 20,45. Poi, sabato 3 settembre al San Nicola con la Spal alle 14 e la doppia trasferta con Cosenza (sabato 10 alle 14) e Cagliari (sabato 17 alle 14).

