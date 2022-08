Bari, parte la stagione delle giovanili: Federico Giampaolo guiderà la Primavera

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione per la Primavera del Bari e per la nuovissima formazione Under 17 che propongono due staff rinnovati. A guidare la maggiore delle giovanili biancorosse (gruppo composto da calciatori del ’04 e ’05) ci sarà mister Federico Giampaolo, ex ‘galletto’ (in Serie A nella stagione ’91-’92, 20 presenze e un gol) e già in passato al timone di giovanili biancorosse (proprio con la Primavera dal 2011 al 2013, quindi con l’under 17 nel 2016-17): con lui ci saranno Vito Santeramo in qualità di collaboratore tecnico, Giuseppe Vizzielli preparatore atletico e Claudio Grondona come allenatore dei portieri.

A guidare il gruppo dell’Under 17 (gruppo composto da calciatori del ’06) è stato chiamato mister Luigi Di Simone, fresco delle esperienze con Andria, Vastese e Bisceglie. Il suo staff sarà composto da Leonardo Marasciulo in qualità di collaboratore tecnico, Nicola Fiorentino come preparatore atletico e Giovanni Masi come allenatore dei portieri. Le squadre si alleneranno sul terreno del ‘Gaetano Scirea’ di Bitritto, mentre l’impianto designato ad ospitare le gare interne delle compagini nazionali giovanili per la stagione ’22-’23 sarà il campo sportivo ‘Antonio Antonacci’.

In attesa di conoscere la composizione del girone della Primavera, l’Under 17 è stata inserita nel Girone C (a 13 squadre) insieme ad Ascoli, Benevento, Cosenza, Frosinone, Lazio, Lecce, Palermo, Perugia, Reggina, Roma, Salernitana e Ternana.

