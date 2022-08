Foggia, che colpi: tesserati Tomislav Papazov e Andrea Schenetti

Un Foggia che sembra avere sempre più le idee chiare al mercato. Doppio colpo dei rossoneri: tesserato il difensore centrale Tomislav Papazov che ha vestito le maglie del Levski Sofia ed Hebar, vantando 64 presenze nella Vtora Liga (campionato Serie B bulgaro).

Papazov ha avuto modo di mettersi in mostra nel corso del ritiro pre-campionato, ben figurando nel primo test amichevole con il Pordenone, guadagnandosi sul campo un posto in squadra.

Ecco pure Andrea Schenetti che ha finalmente raggiunto l’accordo con il club rossonero. Trentuno anni compiuti a marzo scorso Schenetti è reduce da tre stagioni di fila a Chiavari tra B e C con 93 gare disputate e 18 reti realizzate. In carriera ha vestito le casacche di Cittadella, per cinque stagioni, Como, Sorrento, SudTirol, Prato e Lucchese. Il forte trequartista non sarà comunque un’alternativa ad Alessio Curcio con il quale il Foggia pare stia trovando la soluzione per evitare la separazione anticipata.

