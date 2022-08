Bari, ecco le nuove maglie: bianca, rossa e nera

Innovazione e tradizione. Ecco i concetti che hanno ispirato le nuove maglie del Bari. Il modello con il colletto a polo è stato il motivo conduttore per la stagione 2022-23, con i dettagli e bottoncini che creano alternanza sui colori dominanti. Per la prima divisa si è scelto il classico bianco con bordi rossi: il main sponsor Casillo e acqua Amata compaiono sul petto, Decò sulla manica, MV Line sul retro. La seconda casacca è rossa con un sottofondo di rombi. La terza, infine, è nera riporta sullo sfondo uno dei luoghi iconici della città: la piazza della Basilica di San Nicola, con la sua tipicità illustrata persino con i sampietrini della pavimentazione. Le maglie dovrebbero debuttare già domani nella sfida di Coppa Italia: appassionati e collezionisti, invece, potranno per ora solo prenotarle sul sito della Ssc Bari, in attesa di riceverle non appena sarà completata la fornitura.

© Riproduzione riservata