Bari-Padova, le probabili formazioni

Si riparte dal blocco che ha vinto la C. In attesa che il mercato alzi la qualità di in complesso ancora bisognoso di innesti per affrontare l’impatto della serie B, il Bari affronta l’esordio nella stagione 2022-23 con i suoi “fedelissimi”. Così, per il battesimo in Coppa Italia contro il Padova, almeno nelle scelte iniziali del 4-3-1-2 di Michele Mignani, i volti nuovi potrebbero essere appena un paio.

I maggiori indiziati sono Vicari al centro della difesa e il francese Dorval sulla corsia di sinistra, in attesa del pieno recupero di Ricci. Potrebbe avere una chance da titolare pure il giovane Benedetti, in ballottaggio con D’Errico per il ruolo di mezzala sinistra. Per il resto, Frattali sarà in porta, Pucino a destra e Terranova al centro della difesa, Maita mezzala destra e Maiello regista, Botta trequartista. In attacco, poche le alternative al tandem Antenucci-Cheddira, con Galano e Cangiano adattabili punte pure in corso d’opera.

Potrebbero cominciare ad incamerare i primi minuti in biancorosso Bellomo e Folorunsho che, però, lavorano con i nuovi compagni solo da inizio settimana. Discorso a parte per Ceter: la preparazione del centravanti colombiano andrà curata nei particolari, onde evitare gli intoppi fisici delle ultime annate.

Le probabili formazioni:

Bari (4-3-1-2): 1 Frattali, 25 Pucino, 20 Terranova, 23 Vicari, 93 Dorval; 4 Maita, 17 Maiello, 9 D’Errico; 10 Botta; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A disp: 18 Caprile, 20 Polverino, 13 Gigliotti, 6 Di Cesare, 44 Bosisio, 31 Ricci, 27 Mazzotta, 99 Mallamo, 90 Folorunsho, 80 Benedetti, 63 Bellomo, 19 Galano, 74 Cangiano. All. Mignani.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ceter.

Padova (3-4-1-2): 22 Donnarumma; 8 Germano, 29 Monaco, 4 Gasbarro; 21 Vasic, 24 Franchini, 11 Dezi, 3 Valentini; 10 Russini, 14 Gagliano; 9 Ceravolo. A disp: 1 Zanellati, 30 Fortin, 25 Calabrese, 27 Curcio, 6 Ilie, 26 Kirwan, 16 Bacci, 33 Radrezza, 15 Cretella, 20 Ghirardello, 32 Miccoli, 7 Piovanello. All. Caneo.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Zanchi, De Marchi

Radio: radiocronaca diretta su Radiobari.

© Riproduzione riservata