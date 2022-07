Lecce, è fatta per Di Francesco: contratto triennale

Il Lecce ha chiuso la trattativa con la Spal per Federico Di Francesco, attaccante esterno classe 1994 reduce dal prestito all'Empoli. Definiti nelle scorse ore gli ultimi dettagli: il giocatore, che aveva un contratto in scadenza con la Spal tra meno di un anno, si trasferisce a titolo definitivo e firmerà un triennale. Il Lecce riconoscerà subito un primo indennizzo agli emiliani e un secondo conguaglio in caso di salvezza. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo per una cifra complessiva vicina al milione di euro. Difatti il Lecce verserà subito 400mila euro nelle casse dei ferraresi e l’accordo prevede un bonus di circa 600mila euro in caso di salvezza e risultati individuali raggiunti dall’ala.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Di Francesco vanta 120 presenze in Serie A. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Empoli dove ha collezionato 26 partite con 5 gol e 2 assist. Di Francesco può agire su entrambe le fasce, ma nell'ultimo campionato è stato impegnato da Andreazzoli anche da seconda punta nel 4-3-2-1.

© Riproduzione riservata