Bari, cambiano futuro e prospettive: il limite alle multiproprietà si sposta al 2028

Cambia all’improvviso il mondo del Bari. Il Consiglio Federale ha approvato ieri all’unanimità la proroga allo stop delle multiproprietà nel calcio a giugno 2028. Dunque, ben quattro anni in più rispetto alla precedente scadenza che la stessa Figc nel settembre 2021 aveva fissato al giugno 2024. La famiglia De Laurentiis, dunque, ritrova potere contrattuale dovendo dismettere un club tra Bari e Napoli in un termine molto più lungo. Resta invalicabile, però, il paletto che vieta la partecipazione allo stesso campionato di due club appartenenti allo stesso proprietario. Pertanto, il club biancorosso dovrebbe comunque essere ceduto qualora centrasse il salto nel massimo campionato. «La modifica approvata dal Consiglio Federale della Figc in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche», affermano il Presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, e il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio Federale che ha modificato la norma transitoria dell’articolo 16-bis delle Noif. «Siamo soddisfatti e contenti di questa modifica – proseguono congiuntamente i Presidenti di Bari e Napoli – e desideriamo ringraziare tutto il Consiglio Federale, ed in particolare il Presidente della Federazione Gabriele Gravina, per l’impegno e la volontà manifestata in questa occasione. Abbiamo già comunicato alla Federazione che rinunceremo al ricorso presentato nei giorni scorsi al Collegio di Garanzia dello Sport e ad ogni altra azione anche di natura risarcitoria, perché riteniamo sia arrivato il momento di aprire una pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e sullo spirito di collaborazione». Si interrompe, quindi, la battaglia legale avviata da Filmauro che, a tutti gli effetti, ha raggiunto un traguardo ragguardevole ben prima dell’eventuale terzo grado di giustizia sportiva. “Abbiamo raggiunto due obiettivi fondamentali: eliminare le multiproprietà dal calcio italiano ed evitare contenziosi”, afferma il presidente federale Gabriele Gravina. “E non penso che il Bari disputerà campionati di attesa perché una promozione in serie A genera un valore di mercato molto più alto. Abbiamo voluto, invece, tutelare la posizione di imprenditori che hanno investito molto, senza strozzarne gli sforzi”.

