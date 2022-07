Foggia: Kragl è arrivato, ora si attende il colpo Schenetti

Prosegue senza intoppi la preparazione del Foggia di Roberto Boscaglia, da quattro giorni in Friuli, che sul terreno del centro Sportivo di Malborghetto continua a lavorare con due sedute giornaliere. In ritiro nel quartier generale di Camporosso in Valcanale si è aggregato anche Oliver Kragl che ha cominciato a lavorare con i suoi nuovi compagni agli ordini del tecnico di Gela che ne valuterà le condizioni fisiche e il possibile inserimento negli schemi. Dopo il tesseramento a titolo definitivo dell’ex milanista Marco Frigerio, il Foggia è ancora alla ricerca di due-tre elementi per completare l’organico oltre ai calciatori in prova, cinque, che si stanno allenando con la comitiva rossonera tra i quali potrebbe essere arruolato qualche profilo utile alla causa rossonera.

Ai dettagli sembra essere la trattativa per portare in rossonero Andrea Schenetti, 31 anni, svincolato a giugno dalla Virtus Entella vecchio pallino di Roberto Boscaglia che pare insistere per il suo tesseramento. Un arrivo che potrebbe comportare il sacrificio di Alessio Curcio, fantasista del Foggia da due stagioni (su di lui il pressing del Catanzaro). Non si sono perse le speranze di rivedere a Foggia Alexis Ferrante che, nonostante la corte del Cesena, potrebbe finire per accettare le avances della società rossonera.

