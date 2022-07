Il biscegliese Prenna all'esordio in Champions League. Sarà assistente del brindisino Di Bello

L'arbitro biscegliese Emanuele Prenna farà il suo esordio domani, in Champions League, come assistente del brindisino Marco Di Bello nella partita di ritorno del secondo turno preliminare della manifestazione fra Slovan Bratislava e Ferencvaros, in programma in Slovacchia alle 20:30. La squadra di casa ha già vinto la gara di andata 2-1 in Ungheria.

Prenna, della sezione di Molfetta in forte ascesa fra gli arbitri dell'Aia, farà parte della quaterna formata anche da Giorgio Peretti e Simone Sozza.

