Bari, ecco il cammino in Coppa: ufficiale la partenza a Salerno con il Padova, poi il Verona. Niente derby con il Lecce

Nessun dubbio, ora è ufficiale l'esordio in Coppa Italia del Bari allo stadio Arechi di Salerno domenica 31 luglio alle 21 contro il Padova. Si tratta del turno preliminare della competizione che si disputa in gara secca: in caso di parità, si procede con tempi supplementari e calci di rigore. La sfida non si disputa allo stadio San Nicola a causa del restyling che sta coinvolgendo l'impianto barese. Il Bari, peraltro, è stato oggetto di un cambiamento nel tabellone della competizione per evitare un incrocio con il Napoli prima della finale. In caso di passaggio del turno, i biancorossi non saranno più impegnati a Torino, bensì a Verona contro l'Hellas il 7 agosto alle 18. L'eventuale terzo turno avrebbe potuto prevedere un derby con il Lecce, invece l'avversaria sarebbe probabilmente una tra Salernitana e Parma.

© Riproduzione riservata