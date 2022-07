Lecce: arriva Kristijan Bistrovic dal CSKA Mosca, si complica l'affare Di Francesco

Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristijan Bistrovic dal CSKA Mosca. Il calciatore croato sarà a Lecce oggi e si sottoporrà alle visite mediche. Kristijan Bistrovic, centrocampista 24enne di origine croata, sarà sicuramente un punto di forza per il tecnico Baroni. Al suo attivo, oltre alle numerose presenze nel campionato russo (75 con sei gol), anche 14 apparizioni in Europa League con una rete.

Intanto si complica il passaggio dell'attaccante Di Francesco in giallorosso. Dalla Spal non vogliono contropartite, ma un impegno economico per cedere il calciatore. Ma a quanto pare non si arrendono in casa giallorossa e il duo Corvino-Trinchera è pronto a rilanciare la proposta.

