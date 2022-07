Bari, primo stop in amichevole: il Frosinone vince 1-0

Il Bari incassa la prima sconfitta del suo precampionato. Il test con il Frosinone (unica compagine di B fin qui affrontata dai biancorossi) si chiude 1-0 a favore della formazione ciociara. Decide il gol realizzato al 12’ dal centravanti Moro (a lungo obiettivo di mercato dei Galletti) che realizza con una precisa torsione di testa su cross da sinistra di Rhoden. Un vantaggio meritato dai padroni di casa che nella prima frazione appaiono più efficaci nella manovra e nelle trame di gioco. Il Bari, invece, è piuttosto macchinoso: sulle corsie difensive soffre la verve degli esterni avversari Caso e Ciervo e fatica a creare occasioni nitide, andando al tiro solo dalla distanza con Antenucci e Maiello. Meglio la ripresa dei Galletti che impegnano Turati con una conclusione di Maiello e sfiorano il pareggio con la punizione di Pucino che, deviata, colpisce in pieno la traversa. Diversi, comunque, i fondamentali da migliorare in vista del campionato: da un gioco da rendere più fluido a indispensabili rinforzi in ogni reparto. La squadra è rientrata in sede e riprenderà la preparazione martedì pomeriggio, in vista del primo impegno ufficiale. Domenica 31 è in programma il primo turno di Coppa Italia, alle 21 a Salerno (nelle prossime ore saranno rese note le modalità per il pubblico: il San Nicola è inagibile per i lavori di restyling), contro il Padova.

