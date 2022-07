Bari, la promessa di De Laurentiis: “Allestiremo una squadra all’altezza di una grande B”

“Vogliamo un Bari forte e competitivo, ma non è giusto avventurarsi in promesse che oggi avrebbero poco senso: il primo obiettivo del Bari deve essere mantenere la serie B. Ma a petto in fuori, sfidando tutti senza paura e guardando in alto. Saremo competitivi”. Luigi De Laurentiis è tornato nel ritiro biancorosso, a Roccaraso. Trascorrerà con la squadra gli ultimi giorni di preparazione precampionato.

“Il Bari ha un blasone che tutti conosciamo”, entra nel dettaglio l’amministratore unico del club. “Ma non dobbiamo dimenticare di essere una neopromossa che entra in una dimensione estremamente competitiva. Ci confronteremo con investitori stranieri con disponibilità economiche sovra dimensionate rispetto alla categoria. Il primo step è tenersi stretta la B, ma con ambizione e spirito battagliero. Strada facendo capiremo il nostro valore. Una cosa, però, posso garantire: proprio perché siamo in un contesto di così alto livello, gli sforzi economici non saranno risparmiati. Anche quest’anno l’azienda non chiuderà il suo bilancio in attivo”.

Confermata anche l’intenzione di prolungare il contratto del ds Ciro Polito. “La pensiamo allo stesso modo, siamo in totale sintonia: sono venuto qui in Abruzzo anche per stare con lui e sistemare ogni situazione pendente. A breve ufficializzeremo il prolungamento del nostro rapporto. Ho fiducia assoluta nel mio team di lavoro: Polito e Mignani sono gli uomini giusti per portare il Bari sempre più in alto. E sono convinto che ci riusciremo. Siamo quasi a quota 2mila tessere sottoscritte: nel weekend un calo è fisiologico, ma già in questi giorni la vendita riprenderà spedita. Sul piano imprenditoriale, un campionato così ricco di piazze di tradizione è una bella opportunità, ma con il cuore sogno un San Nicola gremito in tutte le sfide affascinanti che ci aspettano. Dopo il restyling, lo stadio sarà fantastico e confido nella voglia di viverlo dopo tre anni di restrizioni che ci hanno privato della nostra passione. Il debutto a Parma sarà impegnativo: i ducali punteranno dritti alla A. Ma forse è meglio affrontare le corazzate in fase di rodaggio rispetto al momento in cui avranno oliato i meccanismi”.

© Riproduzione riservata