Bari, altra scorpacciata nella seconda amichevole: 15 gol al San Giovanni Teatino

Il Bari si conferma in doppia cifra. I biancorossi battono 15-0 il San Giovanni Teatino (formazione di Promozione abruzzese) e Michele Mignani incamera altri dati incoraggianti. Il tecnico ligure amplia l’inserimento dei nuovi e nel primo tempo schiera (secondo il 4-3-1-2) Caprile in porta, Pucino, Di Cesare, Vicari e Dorval in difesa, Maita, Maiello e Benedetti a centrocampo, Galano trequartista, Antenucci e Cheddira in attacco. I Galletti colpiscono sei volte in 45’: apre Antenucci, segnano una doppietta a testa Galano e Cheddira, realizza pure Maita. Il divario tecnico tra le due formazioni è sproporzionato, ma non mancano gli spunti su cui riflettere. A cominciare dall’evidente crescita di Galano: più asciutto, reattivo, integrato in un ruolo che sta interpretando con sempre maggiore sicurezza. Il Robben di Puglia ritrova anche i suoi colpi andando a bersaglio con uno scavetto sotto misura e un sinistro potente. L’intesa con Antenucci crea costanti azioni offensive che sovente innescano Cheddira (in gol di testa e da due passi dopo un rimpallo), sempre abile a cercare la profondità e a gettarsi su ogni suggerimento. Così come paiono oliati i meccanismi a centrocampo, nel quale si fa notare Benedetti per fisicità, recupero palla e riproposizione. Ancora in evidenza pure Dorval, in costante proiezione a sinistra. Nella ripresa, cambiano tutti gli interpreti: Frattali tra i pali, Bosisio si adatta ancora a destra con Terranova e Gigliotti al centro della difesa e Mazzotta a sinistra. In mediana ci sono Scavone, Bianco e D’Errico, Botta è il fantasista, Cangiano e Ahmetaj le punte. Proprio Botta dà vita ad una sorta di show personale: l’argentino non solo segna una tripletta, ma è imperversa in ogni zona del campo, regalando colpi e assist d’alta scuola. Ne beneficiano Cangiano (doppietta alla prima apparizione in biancorosso) e soprattutto il ventenne Ahmetaj che, dopo la quaterna di mercoledì scorso, si regala un’altra tripletta mostrando un fiuto davvero notevole, nonché destrezza in area. Completa il tabellino Mazzotta.

