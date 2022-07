Il Foggia come un fiume in piena al calciomercato: Peralta, Ferrante e Salzano nel mirino

Giorni frenetici in casa del Foggia Calcio per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Boscaglia prima della partenza per il ritiro in Friuli Venezia Giulia con la partenza fissata per venerdì prossimo. Sull’asse Terni-Foggia potrebbero concretizzarsi presto due tre affari. Il primo è quello di Aniello Salzano, centrocampista classe 1991. C’è già il sì della società gialloverde, ma per la fumata bianca servirà l’accordo con il calciatore. Poi quello di Diego Peralta, talentuoso fantasista e il ritorno, sempre dalla Ternana del bomber Ferrante.

Cinque, nuovi ingaggi già messi a segno con Nicolao, Nobile, Di Noia, Odjer e Peschetola.

© Riproduzione riservata