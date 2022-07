Bari, la campagna abbonamenti parte col botto: oltre 1000 abbonati in 24 ore. E riapre la Curva Sud

Tutta la voglia dei baresi. Il ritorno in serie B dopo 4 anni ha subito animato i tifosi biancorossi che si stanno catapultando ad abbonarsi. Online, nei punti vendita, alla biglietterie dello Stadio San Nicola, è stata una partenza col botto per la campagna abbonamenti 2022-23 che in meno di 24 ore dal via ha fatto già registrare un primo, importante, traguardo superando la soglia di 1000 tessere sottoscritte. Un sostenuto gruppo di tifosi, inoltre, ha chiesto la riapertura della curva sud in occasione della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il settore è stato chiuso nel 2018 con la caduta dei Galletti in serie D.

La società ha deciso di accogliere le istanze del pubblico, rendendo da subito disponibili alla vendita gli abbonamenti per la Curva Sud alle stesse tariffe e condizioni della Curva Nord. «Cerchiamo di essere sempre molto attenti alle esigenze e ai suggerimenti dei nostri tifosi che sono l’anima del progetto Bari - sottolinea il presidente Luigi De Laurentiis -. Con gli importanti investimenti dell’amministrazione comunale anche la Sud sarà più bella e accogliente che mai. Guardandola oggi ha prevalso l’emozione alla matematica: e allora riapriamola. Ora la sfida è riempirla»

