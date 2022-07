Bari, ecco il calendario: subito le big in avvio. Ma Mignani lancia la sfida

Parma al Tardini, Palermo al San Nicola, Perugia ancora in trasferta e Spal in casa. Un avvio di campionato durissimo attende il Bari che nelle prime quattro giornate affronterà altrettante pretendenti alla serie A. I lavori al San Nicola (il sindaco Decaro ha rassicurato sul rispetto del cronoprogramma) obbligavano comunque i Galletti all’esordio (la prima giornata si giocherà nel weekend di Ferragosto) in trasferta, ma il sorteggio ha destinato agli uomini di Michele Mignani una delle corazzate della B. Davanti ad un avvio del genere, servirà davvero farsi trovare pronti, sebbene predichi ottimismo il segretario generale Antonello Ippedico, presente a Reggio Calabria in rappresentanza della società biancorossa. Altra particolarità del calendario biancorosso è un girone d’andata caratterizzato dalle trasferte con le big: oltre ducali ed umbri, i pugliesi dovranno fare visita a Cagliari, Benevento, Venezia, Frosinone. Unica eccezione, la sfida al Genoa che sarà al San Nicola all’ultima di andata, nel giorno di Santo Stefano, il cosiddetto boxing Day. Dunque, il torneo dei Galletti si chiuderà al ritorno a Marassi. “Un avvio affascinante, contro una grandissima squadra”, commenta il tecnico Michele Mignani. “Ma più gli avversari sono forti, maggiore è il gusto nell’affrontarli. Siamo in un campionato particolare, ogni giornata produrrà scontri di altissimo livello. Il nostro obiettivo è farci trovare pronti per affrontare tutti con ambizione e coraggio. Sento che l’inizio della campagna abbonamenti è stato accolto con grande entusiasmo. Nel nostro spogliatoio c’è la stessa carica: vogliamo dare tante gioie ai nostri tifosi”.

