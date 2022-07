Bari, 22 gol al Roccavivara. Ma preoccupa Ricci

Una scorpacciata di gol, ma anche il primo intoppo della preparazione precampionato. Il Bari travolge 22-0 i dilettanti del Roccavivara (formazione iscritta al campionato di Prima Categoria), ma rischia di perdere per lungo tempo Giacomo Ricci. Il 26enne terzino sinistro sarà sottoposto ad una procedura diagnostica (studio elettrofisiologico endocavitario), con contestuale possibile ablazione terapeutica al fine di risolvere una problematica cardiologica esistente da tempo e considerata di basso rischio. Il percorso di recupero è stimato in 20-25 giorni. Sul campo, invece, solo buone indicazioni per il tecnico Michele Mignani che ruota tutti gli uomini a sua disposizione con risultati pressoché identico: 10 reti nel primo tempo, 12 nella ripresa. Poco può il Roccavivara, paese d’origine di Mirco Antenucci che del club è presidente onorario, mentre suo papà Domenico ne è il presidente effettivo ed in campo ci sono uno dei suoi due fratelli ed un cugino. Il Bari del primo tempo è simile a quello che ha vinto la C. Secondo il 4-3-1-2, si rivedono Frattali in porta, Pucino a destra, Terranova al centro della difesa, Maita, Maiello e D’Errico a centrocampo, Botta trequartista, Antenucci e Cheddira in attacco. I volti nuovi sono Vicari in difesa e Dorval a sinistra: interessante la prova del terzino franco-algerino che ha mostrato corsa slanciata e buone doti offensive. Appare in grande condizione Botta che segna solo un gol, ma illumina l’intera manovra. La prima rete è di D’Errico (autore di una doppietta), i mattatori sono Cheddira (bomber di giornata con un poker) e Antenucci (tripletta d’alta scuola), segna anche Maita. Nella ripresa entrano Bosisio, Gigliotti, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta, Scavone, Bianco, Benedetti, Galano, Simeri e il baby Ahmetaj che realizza quattro gol. Doppiette per Di Cesare (notevole la prima rete con un potente tiro dalla distanza) e Galano, reti anche di Simeri e Scavone.

© Riproduzione riservata