Riprendono i lavori al San Nicola di Bari: l'obiettivo è la seconda giornata di campionato

Il Comune di Bari riprende in carico lo stadio San Nicola. Dopo i maxi concerti di Vasco Rossi e Ultimo, l'amministrazione comunale ha ricominciato i lavori di restyling dell'impianto, riprendendo dalla pulitura dell'area destinata al campo. Tra pochi giorni si procederà all'apposizione del manto erboso che però non potrà essere calpestato per circa un mese. Contemporaneamente si continuerà a sostituire l'impianto illuminante con il moderno corpo di luci a led.

Da ultimare anche la sostituzione dei seggiolini in curva sud e la posizione di tutti i sediolini in curva nord in modo che lo stadio avrà tutti i posti a sedere di colore bianco e rosso. Sarà sicuramente sistemato anche un nuovo tabellone in curva sud e si stanno cercando i fondi per installarne uno del tutto nuovo anche in curva nord.

Un'opera complessa che andrà completata non oltre la metà di agosto. Il Bari non potrà disputare in casa il turno preliminare di Coppa Italia e chiederà alla Lega di serie B di cominciare il campionato in trasferta. Quindi l'obiettivo è terminare i lavori non oltre il 20 agosto in modo da consentire ai Galletti di esordire in casa almeno per la seconda giornata di campionato.

