Foggia calcio: è fatta per il portiere Nobile del Francavilla. Ecco i prossimi colpi

E venne il girono dell'ufficialità: il vero primo acquisto del Foggia calcio del neo tecnico Boscaglia è Tommaso Nobile che vestirà la maglia rossonera a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024. Nobile arriva dalla Virtus Francavilla. Mercato in piena evoluzione e dopo le conferme di Curcio, Sciacca, Petermann, Di Pasquale e Garattoni e il rinnovo di contratto con Nicolao si va delineando il volto del Foggia edizione 2022-2023.

Dei calciatori sotto contratto conferme certe anche per Dalmasso, Vitali e Rizzo mentre Buschiazzo sarà portato in ritiro per essere valutato dal tecnico Boscaglia. Non saranno confermati Gallo, Markic e Rizzo Pinna mentre da decidere la sorte di Turchetta. Anche Oliver Kragl è più che una voce con l’ex rossonero che dovrebbe far parte della comitiva rossonera di stanza a Camporosso Valcanale e Malborghetto, sedi del ritiro friulano, dal prossimo 22 luglio al 5 agosto.

