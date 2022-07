Bari, ecco Vicari: firma e subito allenamento a Roccaraso

La SSC Bari ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Vicari (Roma, 03.08.1994); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno '24 con con opzione di rinnovo e prolungamento automatico in caso di Serie A nelle prossime due stagioni. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani nel ritiro di Roccaraso.

Dopo aver completato il suo percorso giovanile con le maglie di Roma e Taranto, nel 2012 è il Novara a puntare su un Vicari appena diciottenne, aggregandolo da prima alla formazione Primavera e poi facendo esordire nel campionato cadetto. Con i piemontesi gioca 65 partite (1 gol) tra Serie B e Lega Pro (vincendo il Girone A di C nella stagione '14-'15 e la Supercoppa di C nella stagione successiva) prima di passare alla S.P.A.L. nell'estate del 2016. Al primo anno con i ferraresi è tra i protagonisti dell'incredibile promozione in Serie A e della successiva salvezza al primo anno di massima serie; con i biancazzurri, di cui diventa pilastro oltre che capitano, vanta ben 183 presenze e 3 reti.

