Bari, Mignani apre la stagione: “Sarà una grande serie B: vogliamo essere protagonisti”

Il Bari da questo venerdì 8 luglio lavora nel ritiro di Roccaraso. Il tecnico Michele Mignani ha aperto la stagione biancorossa con parole eloquenti: “È il primo giorno, c'è tanta voglia di riprendere, vogliamo costruire un progetto solido. Arrivo in ritiro con il rinnovo del contratto e ringrazio il direttore: lo ha voluto con tanta determinazione, così come ha puntato su di me lo scorso anno. Gli obiettivi verranno strada facendo, ma una cosa è certa: vogliamo essere competitivi fino in fondo. È normale per gente che lavora per il Bari. Il mercato è appena iniziato, c'è tanto da fare, in ogni reparto.

Per ora sono arrivati ragazzi come Dorval e Bosisio che abbiamo seguito e scelto con entusiasmo, li vedremo in questi giorni. Di Cesare ha meritato il rinnovo del suo contratto sul campo, dimostrando le sue qualità anche lo scorso anno. Antenucci ha un anno in più, ma ha dimostrato di stare talmente bene da poter essere ancora un riferimento. Sono felice per il ritorno di Cheddira: lo abbiamo voluto con tutte le forze perché ha ampi margini di miglioramento, starà a lui guadagnarsi spazio. Mallamo non è una criticità, con l’Atalanta c'è un ottimo rapporto, aspettarlo non sarà un problema. Galano? Oggi fa parte del Bari, se poi dal mercato dovessero arrivare altre opportunità le valuteremo con lui. Immagino una B di alto livello, dovremo riuscire a correre più degli altri, ma affronteremo ogni partita per vincere. Più gli avversari saranno forti, più sarà stimolante affrontarli”.

© Riproduzione riservata