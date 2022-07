Bari, Vicari ad un passo: il difensore pronto a sbarcare in biancorosso

Francesco Vicari è ad un passo dal Bari. Un dialogo sottotraccia avanzato dal direttore sportivo Ciro Polito, dovrebbe portare a compimento la trattativa per il difensore centrale già nelle prossime ore. Per età (28 anni da compiere il 3 agosto) ed esperienza (cinque campionati di B e tre di A), rappresenta il mix perfetto dell’elemento maturo, ma ancora nel pieno della carriera. E’ il capitano della Spal, con cui ha militato nelle ultime sei stagioni collezionando 183 presenze e tre reti, ma nell’ultimo torneo (scandito da varie sofferenze, nonostante le ambizioni d’alta classifica) il rapporto con l’ambiente ferrarese si è un po' incrinato. Dunque, può essere giunto il momento di separarsi: il contratto in scadenza al 2023, agevola un acquisto a titolo definitivo, senza spese folli. La notevole altezza (190 centimetri) lo rende specialista nel gioco aereo, pur mantenendo una discreta velocità di base. L’affare è pressoché definito: il calciatore dovrebbe essere a disposizione del tecnico Michele Mignani già dai primi giorni di ritiro a Roccaraso.

Continuano gli allenamenti

Penultimo allenamento in città per il gruppo biancorosso che questo pomeriggio si è ritrovato nuovamente sul terreno dell'Antistadio. Dopo un prologo dedicato a mobilità articolare, lavoro di core stability e ad una breve attivazione di forza su due gruppi distinti, blocco di lavoro atletico (saranno tre in totale) alternato ad esercitazioni tattihe con il Mister.

Per domani è in programma una nuova seduta mattutina, quindi, nel primo dopo pranzo, la partenza per Roccaraso dove la squadra rimarrà fino al 23 luglio svolgendo le sedute di allenamento presso il centro sportivo Comunale e alloggiando presso l'Hotel Excelsior.

