Ok della Covisoc per l'iscrizione delle sei squadre pugliesi di Serie C

Sono 58 su 60 le squadre di serie C che hanno ricevuto l’ok dalla Covisoc (la Commissione di vigilianza contabile sulle società sportive) in merito alla documentazione presentata per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato. Nessun problema per le pugliesi ed allora Foggia, Audace Cerignola, Taranto, Monopoli, Virtus Francavilla e Fidelis Andria.

Bocciati, invece, come già si paventava da alcuni giorni, Campobasso e Teramo. I molisani hanno già annunciato l’intenzione di presentare ricorso. Dunque, allo stato attuale, mancherebbero due squadre per completare i tre gironi di serie C. Il prossimo 8 luglio il Consiglio Federale si pronuncerà sui ricorsi dei due club esclusi per confermare il verdetto della Covisoc o, eventualmente, accogliere le istanze. Nel primo caso, si dovrà procedere ai ripescaggi, con il criterio dell’alternanza tra formazioni retrocesse dalla C alla D e società di serie D vincitrici dei playoff.

