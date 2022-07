Foggia, presentato ufficialmente il nuovo tecnico Roberto Boscaglia

E venne il giorno. E' stato presentato ufficialmente il nuovo tecnico del Foggia Calcio che disputerà il prossimo campionato di Serie C con ambizioni dichiarate. E Roberto Boscaglia con le sue parole ha già infiammato la piazza. "A Foggia si possono raggiungere obiettivi importanti e si può fare benissimo. Bisogna far divertire la gente facendola identificare nella squadra. Voglio fare un percorso bello e farmi conoscere come persona e conoscere le persone e i vostri colori con le tradizioni. Non sono venuto a sostituire Zeman perché ho 700 partite e ho vinto campionati. Rispetto Zeman perché è un personaggio importante. Ci sono cose con cui ho discusso con il Presidente. Vogliamo fare bene ma non posso pensare a dove arriveremo ma dobbiamo pensare alla prossima partita e poi penseremo ogni partita che verrà. Solo così si può vincere pensando partita dopo partita. Questo ha contraddistinto la mia carriera".

Entusiasta il Diesse Emanuele Belviso: "Ho già lavorato lo scorso anno come responsabile area tecnica. Quest’anno ho un ruolo importante. Stiamo lavorando sodo e con il mister abbiamo già parlato di una piazza importante in cui bisogna avere molta responsabilità. Saranno i risultati a darci ragione. Stiamo cercando di lavorare ogni giorno per portare una buona base di calciatori in ritiro. Per i profili importanti bisogna avere tempo. Lasceremo qualche casella libera per qualche colpo nel finale".

